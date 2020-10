"Rêve D'Éléphant Orchestra", l’Orchestre plaisir fête ses 20 ans

Michel Debrulle a étudié la musique à Liège, en Belgique, mais aussi aux Etats-Unis, dans la classe du tromoniste Garrett List, avec qui il se retrouvera sur scène pour de nombreux projets. Attiré par les formes de les plus avant-gardistes du jazz et de la musique improvisée, il a fondé Trio Bravo avec Fabrizio Cassol et Michel Massot.

© Tous droits réservés

"Dance Dance" célèbre les 20 ans du "Rêve d’Eléphant Orchestra" Un cinquième album qui marque une rupture avec les précédents, notamment par l’arrivée de deux nouveaux jeunes musiciens. À l'occasion de cette sortie, les deux plus importants labels Belge de Jazz – Le Flamand De Werf et le Francophone Igloo Records – unissent les forces pour donner vie à ce Rêve magnifique ! On retrouve à la basse le jeune Louis Frères qu’on a pu entendre à ses débuts au sein du Metropolitan Quartet (aux côtés d’Antoine Pierre et Igor Gehenot). Le jeune trompettiste allemand Christian Altehülshorst rejoint également l’équipe des éléphants. Mais le band n’a pas perdu pour autant ses racines et ses pratiques qui ont fait du Rêve d’éléphant Orchestra un groupe identifiable dès les premières notes !