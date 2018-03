Retracer l'histoire du jazz au féminin grâce à une playlist Spotify

La plateforme de streaming musical a créé une sélection pointue consacrée aux femmes dans le jazz avec des musiciennes et chanteuses de tous horizons et de plusieurs époques.

Le genre musical a émergé dans les communautés afro-américaines du sud des Etats-Unis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Influençant de nouveaux courants musicaux et s’inspirant au passage d’autres comme le blues ou le rock, le jazz est aujourd’hui encore une musique en mouvement, se réinventant sans cesse. Le jazz possède tout de même des instruments fétiches comme le saxophone, le trombone, la trompette, la clarinette, le piano et se construit souvent autour d’une structure établie avec une partie d’improvisation. Les “brass bands” de la Nouvelle-Orléans ont commencé à improviser en public lors des rassemblements populaires, depuis des sous-genres comme le free jazz ne sont constitués quasiment qu’autour de ça. La musique jazz a été inventée par les Noirs Américains mais on constate depuis quelques décennies un “blanchiment” du genre. Une nouvelle vague de groupes blancs américains et britanniques émergent, amenant un public blanc et plutôt aisé avec eux. Il faut aussi dire que les hommes sont majoritaire dans le milieu.

Afin de donner un peu de lumière aux femmes du monde jazz (noires et blanches), Spotify, la plateforme musicale a créé une playlist consacrée, nommée “Women in jazz” (c’est aussi le nom d’un festival de musique qui aura lieu fin avril en Allemagne). 92 morceaux la constitue, les artistes sont contemporaines ou ayant oeuvré dans les années 50, 60, 70, la playlist retrace l’histoire du genre musical à travers le genre féminin. Chanteuses ou musiciennes, elles font ou ont fait vibré le jazz par leur talent, ce sont Nina Simone, Norah Jones, Peggy Lee, Billie Holiday, Aretha Franklin, Melody Gardot et bien d’autres qui sont données à entendre, découvrir ou redécouvrir dans la sélection. Un plaisir pour les oreilles et l’égalité.

La playlist Women in Jazz