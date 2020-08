Rencontre et session acoustique avec le guitariste Quentin Dujardin et le pianiste Ivan Paduart

Le Monde est un Village - Acoustique Ivan Paduart et Quentin Dujardin - 16/07/2020 Acoustique Ivan Paduart et Quentin Dujardin Ivan Paduart et Quentin Dujardin partagent la même passion de l'écriture, et une grande sensibilité. Autour de l'univers jazz du pianiste et du style inclassable du guitariste, une envie commune les a conduits à concrétiser un disque, Catharsis, sur lequel ils ont invité Manu Katché, Richard Bona, Olivier Ker Ourio et Bert Joris. Ils étaient venus à l'occasion de la sortie de cet album, nous en livrer quelques titres. Un beau cadeau !