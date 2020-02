Rencontre avec Pat Metheny pour son dernier album et hommage musical à son acolyte Lyle Mays

Connu du grand public pour la composition qu’il a écrite avec le regretté Lyle Mays, " This Is Not America ", chanté par David Bowie en 1984, Pat Metheny est un des plus grands guitaristes qui a su fusionner avec succès le rock, la folk, les musiques du monde et le jazz.

Son nouvel album, "From This Place" est sorti ce 21 février et on y retrouve 10 compositions originales du guitariste. Il y est accompagné de son batteur de longue date, Antonio Sanchez, de la bassiste australo/malaisienne Linda May Han Oh, du pianiste Britannique Gwilym Simcock ainsi que de l'ensemble Hollywood Studio Symphony dirigé par Joel McNeely. On retrouve également sur cet album quelques invités spéciaux tels que Meshell Ndegeocello (chant), Grégoire Maret (harmonica) et Luis Conte (percussions). "From This Place" est le premier album de Pat Metheny depuis 2014.

Ce dernier album est une sorte de point culminant musical, reflétant un large éventail d'expressions qui m'ont intéressées au fil des ans.

Pat Metheny était l'invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.