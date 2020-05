Rencontre avec le guitariste Philip Catherine

Depuis les années 60', Philip Catherine est à l'avant-garde de la scène jazz européenne. Philip Catherine c'est plus de 20 albums enregistrés sous son nom et de nombreuses collaborations avec : Chet Baker, Charles Mingus, Stéphane Grappelli...

"Le Belle Vie" est le titre de cet album enregistré par un trio mythique formé à la fin des années 80 dans un club de jazz parisien, le Sunset. Philip Catherine est à la guitare, Emmanuel Bex à l'orgue Hamond et Aldo Romano à la batterie.

Le morceau intitulé "La Belle Vie Pour Maurice" est un hommage adressé par le Français Emmanuel Bex à Maurice Cullaz qui était un "critique" de jazz. L’Italien Aldo Romano lie deux de ses titres à la littérature : "Elsa M", l’épouse d’Alberto Moravia et "Il Piacere", le roman de Gabriele d’Annunzio. Philip Catherine a signé également trois compositions. "Twice A Week" écrit après trois mois passés au Berklee College of Music en 1972 ; "December 26th" composé au piano après un réveillon de Noël et "Letter from my mother", écrit en hommage à la sensibilité musicale de sa maman.

Philip Catherine présentait cet album au micro de Pascal Goffaux sur Musiq3.