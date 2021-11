Rencontre avec le guitariste John McLaughlin, l’éternel explorateur

Un des guitaristes les plus virtuoses de la fusion a mis sa vitesse fulgurante au service d’une passion spirituelle qui a fait évoluer sa musique et l’a ouverte à de nouvelles influences. Qu’il se déchire sur une guitare électrique ou qu’il mijote tranquillement sur une guitare acoustique, l’intensité de McLaughlin et sa polyvalence ont toujours permis à son jeu de rester aussi impressionnant.

McLaughlin est né le 4 janvier 1942 dans le Yorkshire, en Angleterre, et a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 11 ans. Initialement attiré par le blues et le swing, il a travaillé avec des artistes britanniques comme Georgie Fame, Graham Bond, Brian Auger et Ginger Baker. McLaughlin forme son propre groupe en 1968 et enregistre l’excellent premier album "Extrapolation" au début de 1969. Plus tard dans l’année, il déménage à New York pour rejoindre le groupe de fusion révolutionnaire du batteur Tony Williams. Avec lui, il joue sur le classique "Emergency !" Grâce à ce groupe, McLaughlin est invité à se joindre au groupe de Miles Davis et il devient un élément important du jazz rock comme sur les albums du trompettiste "In A Silent Way", "Bitches Brew" et "A Tribute To Jack Johnson".