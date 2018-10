Rencontre avec Grand Corps Malade qui fait rimer la vie, ensemble !

Avec " Plan B ", le slameur français signe un de ces plus beaux disques. Il viendra présenter ses textes sensibles, drôles et engagés le dimanche 21 octobre au Théâtre National dans le cadre du Festival des Libertés et le 21 novembre au Théâtre Royal de Mons.

12 ans déjà ! On se souvient parfaitement de la déflagration causée par la découverte de Fabien Marsaud. Son flow, son propos et sa béquille pour l’aider à tenir debout et à porter toujours plus haut son message d’acceptation et d’espoir.

A l’époque son style, le slam, et son histoire détonne. Celle d’un ancien sportif contraint à faire face à la fatalité de l’accident avant de reconstruire sa nouvelle trajectoire. Il apprend alors à adapter ses espoirs et devient un exemple de résilience pour tout un public touché par le sort. Son message rassemble bien au-delà du monde du handicap avec des valeurs de dépassement de soi, de solidarité, et d’amour qui réchauffent les cœurs et les font réfléchir.

Après avoir raconté son histoire à travers un livre et un film d’une puissance rare, il revient avec nous sur ce qui continue à le faire vibrer.