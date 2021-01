Rencontre avec Frank McComb, le Stevie Wonder de Cleveland

Après avoir tourné comme musicien pour Teena Marie et Phillip Bailey, Frank McComb apprend que le saxophoniste Branford Marsalis cherche un chanteur pour un nouveau groupe qu’il va monter. Une chanson intitulée "Mona Lisas and Mad Hatters" va lui mettre le pied à l’étrier dans le groupe de Marsalis, Buckshot LeFonque avec qui il enregistre en 1997 "Another Day".

Né à Cleveland aux Etats-Unis en juillet 1970, Frank McComb est souvent comparé à Donny Hathaway et Stevie Wonder. Il a collaboré avec de nombreux artistes de renom, dont Prince, Chaka Khan, George Duke, Maze, Teddy Pendergrass, Gerald Levert et Teena Marie.

Les 20 ans de son premier album et nouvelle sortie

Dès qu’il retrouve sa liberté artistique, Frank McComb, méfiant de son expérience passée avec les grandes maisons de disques, signe en 2002 sur le label indépendant Malibu Sessions. L’année suivante, il sort son premier album indépendant, "The Truth". Un album sur lequel jouent Billy Preston, Ledisi et le percussionniste Paulinho Da Costa. Pour sa sortie suivante, McComb prend les rênes pour livrer "Straight From The Vault" en 2005. En 2016, il sort l’album "Soulmate : Another Love Story" et son dernier album "Inspire Your Life" sort en 2020.

Rencontre avec Frank McComb dans l'émission "Classic 21 Lounge" de Patrick Bivort, notamment, à l’occasion des 20 ans de l’album "Love Stories".