Rencontre avec Feu! Chatterton, en toute confiance...

Le quintet a sorti en mars dernier, "L’oiseleur", un des meilleurs disques francophones de l’année ! Un deuxième album entêtant, riche et ambitieux. qu’ils présenteront ce 25 août aux Solidarités et le 19 janvier à l’Ancienne Belgique. A ne pas rater ! On dit souvent que le hip- hop règne en maître sur cette décennie, que le rock est une musique d’un autre temps… En voici la preuve inverse avec l’incroyable puissance de Feu! Chatterton. Cinq potes qui n’ont comme limite que la découverte toujours plus précise de leurs goûts, leurs envies et des liens qui les unissent dans le plaisir grisant de la musique à partager. Après l’excellente surprise de leur premier album "Ici le jour (a tout enseveli)", ils poussent encore plus loin l’exploration sur "L’oiseleur", un disque riche de leurs influences multiples. Arthur Teboul, leur charismatique chanteur, résume avec nous la teneur d’une délicieuse discussion tous ensemble sur la chanson, l’indispensable confiance et le cycle de la vie qui avance…

Après le gros succès de votre premier album et une belle tournée, dans quel état d’esprit avez-vous abordé la création de ce nouveau disque ? Il a fallu un moment d’adaptation parce que la tournée, c’est hyper excitant mais absolument sans repère ! C’était notre première en plus. Donc, on avait le stress de ne pas décevoir les gens. On a vraiment appris le métier sur le terrain. C’était vraiment formidable mais, après, il a fallu se réadapter au vide, retrouver une intimité, retrouver son intérieur. Quand il n’y a plus d’échéances à court terme, il faut l’habiter et l’accepter. Vous arrivez à proposer un disque très fluide à partir d’influences extrêmement variées. Comment se passe ce mélange entre votre différents goûts et envies ? L’envie qu’on avait d’explorer ensemble a donné cette fluidité. C’est une affaire de partage, d’échange entre nous dans la joie. Nos goûts deviennent finalement les choix de tous. Plus on avance, plus on laisse l’autre libre parce qu’on a plus confiance dans les goûts des autres. Ne pas refaire la même chose, c’était la seule contrainte.