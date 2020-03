Rencontre avec Alexandre Cavaliere, un manouche moderne

Cette année, Django Rheinardt aurait eu 110 ans. Une belle année pour accoucher d'une production sur laquelle plane l’âme et le jeu du guitariste de Liberchies. Le violoniste Alexandre Cavaliere sort un album manouche moderne, fruit d’une réflexion et d’un travail long de 10 ans.

Alexandre Cavaliere voit le jour à Mons en 1985, les instruments de musique sont ses jouets. Dès ses 8 ans il se retrouve derrière la caisse claire de l’orchestre de son père, le guitariste Mario Cavaliere, mais pratique également le piano et le violon, ce dernier devenant son instrument de prédilection. Alexandre est bercé par les mélodies de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli et très vite le swing s’impose à lui comme une évidence musicale. A l’âge de 12 ans, il rencontre Didier Lockwood et Babik Reinhardt (fils de Django) qui l’invitent à Paris, insufflant à sa carrière un départ fulgurant.