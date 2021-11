Reinel Bakole, instinctive et avant-gardiste

Inspirée par son lien à la nature et ses relations avec les autres, elle crée un monde cosmique dans lequel elle nous entraîne grâce à sa voix envoûtante dont le léger éraillement révèle une sensibilité touchante. Sa manière de chanter, poétique, presque lyrique, est englobante et donne le sentiment à son public de participer à une expérience immersive dont les mots d’ordre sont l’introspection, la guérison et l’épanouissement.

Reinel Bakole développe un univers très particulier aux influences jazz et afro-soul. Son questionnement sur son identité de femme afro-descendante est au cœur de ses compositions et témoigne de son attachement fort à l’Afrique et à ses racines congolaises.

Reinel Bakole est une artiste pluridisciplinaire dont l’esprit libre ne laisse personne indifférent. Danseuse contemporaine, classique et jazz depuis l’âge de 9 ans, c’est vers la musique qu’elle se tourne lorsqu’elle achève son cursus supérieur en danse urbaine à l’University of Arts of Amsterdam.

En 2020, elle oscille entre Londres et Bruxelles avant de sortir son EP "AGØTM – a Gal On The Moon". Et c’est sans surprise qu’elle séduit le Kunstenfestivaldesarts et les incontournables Fifty Session et s’ouvre les portes de l’AB aux côtés du rappeur français Ichon. Avec sa musique authentique et solaire, Reinel Bakole suscite également l’intérêt au-delà de nos frontières avec des performances exclusives à Berlin au Night Embassy, à Rotterdam au Mono ainsi qu’à Londres, où elle réside, pour One Room.

Musique, écriture, danse et théâtre

Après une année 2020 très encourageante, la chanteuse a entamé 2021 en se focalisant sur une traduction subtile de son exploration multidisciplinaire. Elle a développé un projet qui allie musique, écriture, danse et théâtre. Comme toujours, la volonté de Reinel est d’entraîner son public dans un voyage spirituel et introspectif à travers ses propres expériences et réflexions sur les cycles de la vie.

Reinel Bakole était l’invitée de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.