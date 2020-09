Regardez l'incroyable DJ set de Ben Böhmer depuis une montgolfière survolant une région historique de Turquie

Le DJ allemand Ben Böhmer a sans doute réalisé le set de sa vie il y a quelques jours… Il a proposé une performance live depuis une montgolfière survolant la région historique de Cappadoce en Turquie, a plus de 3000 mètres d’altitude.

Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir proposer un set d’une heure trente à bord d’une montgolfière, juste pour le lever du soleil au-dessus d’une des plus belles régions de Turquie. Et pourtant, c’est ce que le DJ allemand Ben Böhmer a eu la chance de faire via le collectif Cercle.

Cercle est un collectif originaire de France qui organise des lives dans des endroits magnifiques aux quatre coins du monde. Leur objectif est de mettre en avant la musique électronique et le patrimoine culturel. Récemment, nous vous parlions du set des Français de The Blaze sur la pointe de l’Aiguille du Midi. Aujourd’hui, c’est ce set incroyable de Ben Böhmer que nous avons envie de mettre en avant.

En effet, Cercle a une nouvelle fois frappé fort en envoyant en l’air Ben Böhmer pour un DJ set deep et aérien. "Je n’arrive toujours pas à croire que c’est vraiment arrivé" écrit le DJ sur ses réseaux sociaux, "c’est définitivement la chose la plus folle que j’ai faite dans ma vie. Une expérience inoubliable." Les images sont, comme à leur habitude, absolument magnifiques et le set du DJ se marie extrêmement bien au paysage qui est juste à couper le souffle.

La Cappadoce est une région historique de Turquie située au centre de l’Anatolie. Elle est inscrite sur la liste des sites protégés du patrimoine de l’humanité de l’UNESCO depuis 1985. Le collectif Cercle a proposé ce DJ set pour lancer son tout nouveau label. Le boss du label a d’ailleurs décidé d’inaugurer celui-ci avec un morceau intitulé “Cappadocia”, en featuring avec Romain Garcia et composé spécialement pour la performance de Ben Böhmer.

Si le DJ a l’air à l’aise lors de sa performance, on apprend que ce live depuis une montgolfière était un réel défi pour Ben Böhmer : "Premièrement, j’ai un peu peur des hauteurs, donc la performance a été très difficile pour moi. Surtout les 15 premières minutes dans les airs parce que mon équipement n’était pas réparé, il était juste posé sur une table." Outre sa peur du vide, le DJ a aussi eu une petite frayeur pour le matériel. Sa performance étant filmée et retransmise en direct sur de nombreux médias et réseaux sociaux, il n’avait pas droit à l’erreur. "Le ballon se déplaçait de gauche à droite jusqu’à ce que nous soyons plus hauts et stables. J’étais un peu paniqué par la chute de certains câbles, de mon clavier ou de mon ordinateur ! De plus, avec tous les médias et caméras, j’étais super nerveux."

Au final, plus de peur que de mal. Cercle et Ben Böhmer ont relevé le défi haut la main et proposent une véritable pépite d’une heure trente à consommer sans fin.