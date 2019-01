Rare Akuma nous met la tête dans les nuages avec "Succubus!"

Mis en ligne il y a quelques jours sur YouTube, le dernier clip de Rare Akuma marque un tournant musical dans la carrière du jeune producteur.

Alors qu’il naviguait davantage dans les eaux du ragecore à ses débuts, Rare Akuma de son vrai nom Shyheim Newell se dirige désormais vers le cloud et ses mélodies suspendues avec son dernier morceau “Succubus”. De la musique métal, il garde tout de même l’esthétique. Encore peu connu en Belgique, le producteur anversois n’est pas un petit nouveau dans le milieu. A 21 ans, Akuma a déjà collaboré avec un paquet de pointures comme Desiigner, Childish Gambino, Kanye West. Ses instrus ont été reprises par $uicideboy$ et il va produire le nouvel album de Zwangere Guy, rien que ça.

Son superbe clip pour “Succubus!” a été mis en ligne le 24 janvier sur YouTube. Le producteur et beatmaker dévoile un morceau aux sonorités plus ondulatoires qui rappellent l’univers de Yung Lean, une de ses inspirations majeures. Les effets numériques rappellent d’ailleurs ceux du sad boy suédois, un mélange de do it yourself et de surréalisme sauce 3.0.

Rare Akuma sera à Anvers (Het Bos) le 15 février 2019 et à Bruxelles (Volta) le 22 février 2019.