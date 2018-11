Raphaël Rupert lauréat du prix de Flore

Le primo-romancier Raphaël Rupert a reçu jeudi le prix de Flore pour "Anatomie de l'amant de ma femme" (L'Arbre vengeur), tout à la fois journal désopilant d'un mari trompé et subtile réflexion autour de la création littéraire. L'écrivain, âgé de 41 ans, a été choisi au 6e tour par 7 voix contre 5 à Mathilde-Marie de Malfilâtre pour "Babylone express" (Le Dilettante). Le prix devait être remis au lauréat en soirée dans le célèbre café éponyme de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

Le narrateur (prénommé Raphaël comme l'auteur) est un homme qui aspire à devenir écrivain. En manque d'inspiration, il a la mauvaise (et répréhensible) idée de parcourir le journal intime de sa compagne, elle-même écrivaine. Il y découvre les détails les plus intimes de sa relation avec un amant prénommé Léon, particulièrement bien loti et "qui (l'a) prise deux fois sans débander". Evidemment jaloux, voici le narrateur à la recherche de ce Léon tout en continuant à tenter d'écrire son roman.

Selon son éditeur, "Anatomie de l'amant de ma femme" est "un livre réjouissant avec hauts, débats et quelques ébats". Le jury du prix de Flore, présidé par Frédéric Beigbeder (également membre du jury Renaudot), est composé de Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne (patron des éditions Stock), Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, Jean-René Van Der Plaetsen, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel et Arnaud Viviant.

Le prix, qui entend récompenser un écrivain au "talent prometteur", consiste en un chèque de 6.100 euros ainsi qu'un verre de Pouilly gravé au nom du lauréat, "à consommer sans modération" durant une année au Café de Flore.

L'an dernier, le prix avait été attribué à Pierre Ducrozet et Johann Zarca pour respectivement "L'invention des corps" (Actes Sud) et "Paname Underground" (Goutte d'Or).