Rammstein lève le voile sur son prochain album

Rammstein - New Album - 23/04/2019 New Album: https://rammstein.lnk.to/PreOrder #Rammstein #RammsteinAlbumCover #RammsteinNewAlbum

New Single / New Album: https://www.rammstein.com Video Director: Specter Berlin #Rammstein #Deutschland #duhastvielgeweint

Rammstein - Deutschland (Official Video) - 23/04/2019 New Single / New Album: https://www.rammstein.com Video Director: Specter Berlin #Rammstein #Deutschland #duhastvielgeweint

Précédemment, la vidéo de "Deutschland", le premier extrait du prochain album, avait suscité la controverse. Réalisée par Specter Berlin, on y voit les membres du groupe habillés comme des déportés, corde au cou, ce qui avait suscité l'émoi de représentants politiques, d'historiens et d'organisations juives en Allemagne.

"Rammstein", dont la sortie est prévue le 17 mai sur Spinefarm, sera produit par Olsen Involtini et le groupe. Il s'agit de leur premier album en dix ans. Il fera suite à "Liebe Ist Für Alle Da", paru en 2009.

Lors d'un entretien accordé à Guitar World, les guitaristes Richard Kruspe et Paul Landers ont expliqué le processus créatif qui sous-tendait le nouvel album. "C'est ni trop stérile, ni trop propre. On y trouve beaucoup de vie et d'énergie, mais pas que de la colère. La musique dit plus que ça. Pour Rammstein, c'est nouveau. D'une certaine manière, c'est presque drôle à écouter", a dit Paul Landers.

Le nouvel album éponyme de Rammstein est disponible en précommande dès maintenant. Les dates de la tournée nord-américaine n'ont pas encore été prévues, mais la tournée européenne devrait commencer fin mai. Pour plus d'information et pour l'achat de billets, rendez-vous sur leur site.