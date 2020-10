"Rahona", voyage dans les nuages Malgaches de Julien Marga

Élève d’Andry Ravaloson dans la classe de Jazz de Lomme, il rejoint ensuite le Conservatoire de Lille, avec comme professeurs Christophe Hache, Jérémie Ternoy, Alexis Therain… En 2012, il est admis au Conservatoire Royal de Bruxelles et suit alors l’enseignement de Fabien Degryse, Victor Da Costa, Jean Louis Rassinfosse, Pirly Zurstrassen, Arnould Massart, Guy Cabay, Phil Abraham , Fabrice Alleman, jusqu'à l'obtention d'un Master. En 2013, il rencontre le guitariste Pierre Perchaud (ONJ, Charlier/Sourisse, Anne Pacéo…) lors d’une master class et devient alors son élève, en le rencontrant périodiquement sur Paris.

Après une formation en solfège et saxophone classique pendant son enfance, le français Julien Marga débute en 2001 l’étude de la guitare classique auprès de Fredéric Ponthieux. Une formation de 6 ans, l’emmenant jusqu’en fin de second cycle de guitare classique.

© Maxime Siegler

Depuis 2010, Julien Marga mène son projet personnel (d’abord en Trio, puis rapidement en Quartet) avec lequel il a enregistré 4 albums, dont le plus récent est sorti en septembre 2020. Son nom, "Rahona" (Nuage en Malgache) donne le ton sur les influences Malgaches qu’il peut transmettre grâce au guitariste originaire de Madagascar Joël Rabesolo. "Rahona", comme des nuages qui s’effilochent sur les lignes mélodiques de deux guitares, puis s’étirent au vent d’un saxophone. Avec la guitare de Julien Marca, c’est donc un duo de guitares et un échange de cordes que nous propose cet album sorti chez Homerecords. Les deux guitaristes sont accompagnés de Nicolas Puma à la contrebasse, Lucas Vanderputten à la batterie et Manuel Hermia au saxophone ténor.