"Radio Paillettes", un spectacle et un CD pour faire groover les enfants

En plus de son spectacle-concert pour le jeune public, le duo Radio Paillettes sort également son CD, pour réécouter encore et encore les chansons. Au programme : des beats qui groovent, des textes qui claquent, de l’humour pour tou·te·s !

Derrière Radio Paillettes, on découvre Lionel Detry et Juliette Van Peteghem (qui forment aussi le duo Grande Ourse), deux artistes d’Houtain-le-Val. Dans ce projet pour les enfants à partir de quatre ans, ils proposent un spectacle qui tire son inspiration de la vie quotidienne des plus petits. Mais aussi, depuis peu, un CD pour leur permettre de réécouter, en boucle, les chansons. Celles-ci soulignent l’idée d’adopter un regard positif sur la vie. Elles parlent aussi des questionnements des enfants dans leurs interactions avec les adultes et les autres enfants. Le tout, en s’inspirant de mélodies traditionnelles et contemporaines, ainsi que d’une bonne dose d’humour et de bonne humeur.

Offrir un CD local à vos (petits-) enfants ? En voilà une chouette idée ! Pour le commander, rien de plus simple. Envoyez un e-mail à l’adresse paillettesmusique@gmail.com et vous le recevrez par la poste au prix de 17€ (CD + frais de port).

Plus d’infos sur la page Facebook de Radio Paillettes

