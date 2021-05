Qui sont les gagnants du concours musical Du F dans le Texte cette année ?

Entre subtiles ondes sonores, réactions chimiques et doux frissons électromagnétiques, l’univers de Roza réagit aux vibrations d’une actualité chamboulée à travers des textes poétiques et engagés . Mélange de sonorités électroniques (loops) et d ’instruments acoustiques (banjo – guitare – n’goni), la musique met la chanson française en relation avec le jazz, les légendes du folk et les traditions du vaste monde. Accompagnée par le multi-instrumentiste Hadrien Pierson, Roza profite de ses chansons pour déclamer son désir de révolte, son immense petitesse, mais aussi son obsession pour la beauté des choses simples.

À travers ses chansons, Gabrielle Verleyen propose un univers dans lequel nostalgie et espoir se croisent, alliant simples ritournelles et recherche esthétique, il s’inscrit dans une tradition folk aux accents indie-pop. Pour comprendre la genèse de ce projet, il faut remonter la ligne du temps et marquer une étape à Rotterdam. C’est là, qu’en 2011 Gabrielle Verleyen étudie le chant au conservatoire des musiques du monde. Huit ans plus tard, elle reprend la route de sa Belgique natale : un déracinement pour un retour en terrain connu, un nouveau départ où se mêlent, çà et là, solitude et mélancolie. Dans ces eaux un peu troubles, l’artiste se retranche derrière des chansons apaisantes et lumineuses.