Qui règne en maître dans le monde des DJ les plus célèbres ?

Beaucoup de DJ font tourner les platines au ralenti depuis le début de la pandémie. Mais pas tous. Les stars du milieu comme David Guetta, Marshmello ou Skrillex continuent de jouir d’une grande popularité. La plateforme Viberate a établi un classement des DJ les plus populaires cette année. Ce classement a été révélé après que la revue spécialisée DJ Mag ait annoncé les gagnants de son sondage annuel sur le top 100 des DJ. Le Français David Guetta était en tête du palmarès pour la deuxième fois de sa carrière, devant les Néerlandais Martin Garrix et Armin van Buuren.

Viberate atteste toutefois que ses algorithmes ne confortent pas ces résultats. L’Américain Marshmello occupe la première place de son classement, grâce aux deux milliards de vues qu’il cumule sur YouTube et aux 51,9 millions de mélomanes qui le suivent sur Spotify.

Il est suivi du Français David Guetta et du Britannico-Norvégien Alan Walker. Les vidéos du DJ, compositeur et producteur de 53 ans ont généré 1,2 milliard de vues sur YouTube, et celles de son cadet 1,4 milliard. Mais le DJ français dépasse largement l’interprète de "Faded" sur Shazam, où ses morceaux ont été identifiés sur l’application 36,4 millions de fois. Le Top 10 de Viberate met également à l’honneur Calvin Harris, The Chainsmokers, Martin Garrix, Tiësto, Skrillex, DJ Snake et Alok. Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren et Afrojack n’en font pas partie, bien qu’ils règnent en maîtres dans le classement du magazine DJ Mag.

Le pouvoir des collaborations et des mèmes

Si la pandémie a frappé de plein fouet le monde des musiques électroniques, certains DJ ont su tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas du Kazakhstanais Imanbek, qui occupe la 49ème place du classement de Viberate. Il a obtenu en mars dernier le Grammy Award du meilleur remix pour sa réinterprétation de "Roses" du rappeur américain Saint Jhn. Une consécration pour ce musicien autodidacte originaire de la petite ville d’Aksou, dans la région de Pavlodar, dans le nord du Kazakhstan. Les collaborations ont une véritable incidence sur la popularité des DJ. Le producteur et DJ allemand Topic et l’artiste suédois A7S ont bondi de plus de 800 places dans le Top 100 de Viberate grâce à leurs tubes "Breaking Me" et plus récemment "Your Love".