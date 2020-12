Quels artistes avez-vous le plus streamé sur Spotify en 2020 ?

Le mois de décembre est à peine entamé que l’heure des rétrospectives a déjà sonné ! Spotify vous propose de revenir sur votre année 2020 en musique.

Quels artistes vous ont accompagné durant le confinement ? Quelle chanson écoutez-vous en boucle ? Laissez les algorithmes de la plateforme de streaming parler pour vous en faisant le test ici. La rétrospective 2020 de Spotify est en ligne depuis aujourd’hui. Sur les réseaux sociaux vous avez peut-être remarqué les partages d’artistes préférés de vos amis et connaissances. En vous connectant sur l’application ou via le site ci-dessus, vous pourrez à votre tour avoir accès à toute une série de données concernant votre utilisation de Spotify et découvrir ainsi votre "portrait musical".

Vous avez du Billie Eilish dans vos résultats ? C’est normal, elle est en effet l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify pour la deuxième année consécutive, c'est ce que révèle un classement officiel de la plateforme. Juste derrière la chanteuse de la dernière bande originale de James Bond "No time to die", on retrouve Taylor Swift, Ariana Grande Dua Lipa et Halsey. Du côté des messieurs, c’est Bad Bunny qui est l’artiste masculin le plus écouté de Spotify en 2020, suivi par Drake, J. Balvin, Juice WRLD et The Weekend.

En parlant de The Weekend, votre titre préféré de 2020 est "Blinding Lights"? Vous n’êtes pas le seul ! Elle est la chanson la plus écoutée en 2020 par les 320 millions d’utilisateurs du géant suédois !

La plateforme met également les podcasts à l’honneur en vous révélant ceux que vous avez le plus écoutés au cours de l’année écoulée. Spotify révèle également que 21% de ses utilisateurs actifs (payants ou non) écoutent des podcasts. Il faut dire qu’il y a le choix sur le géant du stream: on y retrouve 1.9 millions de podcasts différents ! En France, le plus écouté est un podcast dédié à la culture générale intitulé : "Choses à savoir."

Enfin, ne soyez pas dupes ! Ces données sont peut-être utiles pour votre curiosité, mais pour celle des marques aussi ! Elles permettent de définir un contour plus ou moins précis de votre identité/personnalité, pour ensuite vendre ces informations aux marques qui pourront vous envoyer des pubs très ciblées…