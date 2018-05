Quand Spotify prédit le futur tube de l'été 2018...

Selon les analyses de l'équipe éditoriale de Spotify, c'est "I Like It" de Cardi B (avec Bad Bunny & J. Balvin) qui devrait devenir le tube de l'été 2018, devant "This Is America" de Childish Gambino et "One Kiss" de Calvin Harris. "Nice for What" de Drake et "Sangria Wine" de Camila Cabello, Pharrell Williams devraient également être énormément joués durant l'été. Tous promettent en tout cas d'enflammer les dance floors.

Prédiction des tubes de l'été 2018 dans le monde

1. "I Like It", Cardi B (feat. Bad Bunny & J. Balvin)

2. "This Is America - Childish Gambino

3. "One Kiss" - Calvin Harris (feat. Dua Lipa)

4. "OTW", Khalid (feat. 6BLCK, Ty Dolla $ign)

5. "Sangria Wine", Camila Cabello, Pharrell Williams

6. "Boo'd Up", Ella Ma

7. "Nice for What", Drake

8. "Life Changes", Thomas Rhett

9. "Zombie", Bad Wolves

10. "No Tears Left To Cry", Ariana Grande

Le Top 10 des prédictions des tubes de l'été de Spotify est basé sur de nombreux critères tels que le nombre de streams des chansons, l'ajout des titres dans les playlists des utilisateurs et les principales tendances dégagées par les équipes éditoriales.