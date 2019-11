Quand Metronomy reprend "La grenade" de Clara Luciani

Le groupe anglais Metronomy vient de publier une reprise du titre "La Grenade" de Clara Luciani. Il y a un an, c’est la chanteuse qui reprenait l’un de leur titre… Renvoi d’ascenseur entre artistes qui semblent beaucoup s’apprécier.

Il y a un an, la chanteuse française Clara Luciani s’amusait à reprendre en français le titre "The bay" de Metronomy. Une reprise qui n’est pas passée inaperçue…

Aujourd’hui le groupe anglais a décidé de renvoyer la pareille à la chanteuse en reprenant à leur tour un morceau tiré de son album "Sainte Victoire". A chacun son tour. On aime beaucoup cette version acidulée de "La Grenade" avec sa ligne de basse dynamique et ses synthés rétro, signature du groupe anglais. On vous laisse également apprécier le chanteur, Joseph Mount, faire l’effort de chanter en français avec sa douce voix.

Le meilleur, c’est que les deux reprises sont à présent disponibles sur un seul et même vinyle. Metronomy et Clara Luciani ont collaboré pour la sortie de ces deux inédits, la pochette a d’ailleurs été dessinée par Clara Luciani et Joseph Mount. Le vinyle est déjà disponible en précommande sur le site de la chanteuse et sera officiellement commercialisé en quantité limitée le 22 novembre.