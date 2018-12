Quand le concert va au-delà de la musique

En 2018, une tendance s'est réaffirmée sur les scènes de concerts de rock, pop ou rap. De plus en plus d'artistes, David Byrne et Chris(tine and the Queens) en tête, ont délivré des performances musicales mêlant danse, théâtre ou cirque. "Je ne peux plus imaginer aller voir un concert où les musiciens restent debout et immobiles." La phrase semble un tantinet exagérée et définitive, mais pas anodine. Elle a été dite à David Byrne par un de ses musiciens avec lesquels il vient de boucler une tournée triomphale.

L'expérience live imaginée par l'ancien leader des Talking Heads pour son "American Utopia Tour" a marqué les esprits, autant chez ses acteurs que chez les spectateurs. Conceptuels et intelligents, mais surtout funkys et chaleureux, ses concerts ont offert un moment à chaque fois unique avec ses chorégraphies exécutées de façon synchrone par Byrne et tous ses musiciens.

Pour beaucoup d'observateurs de la chose musicale, ce show aura été le meilleur proposé cette année, et pour certains il est un même marqueur dans l'évolution des concerts de musiques dites actuelles. Pourtant, les précédents en matière de propositions pluridisciplinaires ne manquent pas. Si on regarde dans le rétroviseur, on retrouve d'ailleurs David Byrne, qui proposait déjà des concepts singuliers avec les Talking Heads. Il n'y a qu'à voir "Stop Making Sense", le documentaire de Jonathan Demme qui capta trois concerts de la tournée 1983 pour s'en convaincre.

L'audace dont faisait preuve Byrne faisait alors partie des rares exceptions notables dans un univers rock où l'improvisation, le lâcher-prise, le joyeux bordel ont toujours primé.

Avant lui, les pionniers allemands de l'électro Kraftwerk se faisaient remplacer par des robots le temps d'une chanson en concert. En France, on se rappelle de Christophe jouant sur son fameux piano volant au-dessus de la scène de l'Olympia en 1975, un spectacle mis en scène par le magicien Dominique Webb.

Ces concepts, certes originaux, ne faisaient cependant pas d'eux des artistes pluridisciplinaires.

"Expériences viscérales"

Il a fallu l'envol de Michael Jackson - digne héritier de James Brown parmi les chanteurs-danseurs -, puis de Prince qui y ajouta ses talents de guitariste, pour que les années 80 changent la donne et renouvellent le show à l'américaine, dont Madonna et désormais Lady Gaga ou Beyoncé sont les garantes aujourd'hui avec des moyens colossaux pour un résultat souvent spectaculaire. Mais le surcroit d'ambition artistique en la matière vient de France et d'une génération d'artistes complets qui impose ses références, ses idées, sans aucun complexe face à la scène.

Chris(tine) & the Queens, qui vient de présenter son dernier show à Paris, en est la tête de gondole, elle qui a été nourrie à Byrne, Jackson, mais aussi Pina Bausch, West Side Story et évidemment Kate Bush, qui mélangeait avec plus de virtuosité ballet et chant sur scène il y a 40 ans.

Au croisement des mêmes disciplines, Camille défendra jeudi et vendredi, aux Bouffes du Nord à Paris, le superbe spectacle qu'elle a créé l'an passé avec la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin.

Dans les musiques urbaines, la performance a été également au rendez-vous avec le charismatique Eddy De Pretto, dont l'occupation de l'espace scénique doit beaucoup à sa formation théâtrale, et surtout Aloïse Sauvage, dont la création, mêlant danse, cirque et rap, a été le grand moment des Trans musicales de Rennes. Elle la présentera le 9 avril prochain à la Gaîté Lyrique à Paris.

Interrogé par le New Musical Express sur les ressorts de ces nouvelles propositions scéniques, David Byrne estime que "le public contemporain, habitué à regarder des écrans, souhaite ardemment le contraire, il veut vivre des expériences viscérales".

"Dans des petites salles, la dramaturgie peut être perceptible sur nos visages et dans nos interactions. Dans les grandes salles, c'est moins palpable. Aussi, utilisons-nous d'autres moyens pour mettre en valeur la richesse des chansons", a conclu l'artiste de 66 ans dont le dernier show pourrait faire l'objet d'une résidence à Broadway.

Là même où un autre "vétéran", Bruce Springsteen, vient d'en finir avec un an de représentations, entre one-man show et chansons, où il a raconté sa vie comme au théâtre, sans jamais en avoir fait auparavant.