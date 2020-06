Quand la famille Chedid reprend Charles Trenet

Jeudi dernier, la famille Chedid a donné un concert en live sur Facebook, une petite pépite de douceur et de bonne humeur… A consommer sans modération.

Durant le confinement, Matthieu Chedid a comblé ses fans, proposant chaque semaine des concerts live et intimistes à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, il a ravi ses fans ce jeudi en invitant sa famille à l’accompagner pour un moment de partage musical divin durant lequel ils ont joué autant de classiques que de titres méconnus.

Anna Chedid, Joseph Chedid et Matthieu Chedid ont pris leurs instruments et ont joué ensemble en live sur Facebook et le moins qu’on puisse dire (même si on le savait déjà) c’est que la famille Chedid a du talent ! Il ne manquait que Louis, le papa, pour compléter le magnifique tableau familial et musical. Joseph à la batterie, Anna à la basse et Matthieu à la guitare, ensemble ils ont joué et chanté pendant près d’une heure.

Durant ce live vitaminé et ensoleillé, la fratrie Chedid a notamment repris une chanson de Charles Trenet "Que reste-t-il de nos amours", notre coup de cœur de ce live. Une très belle réinterprétation en version reggae de cet incontournable de la chanson française.

Pour retrouver le live complet c’est par ici.