Programmation éclectique pour le nouveau festival bruxellois Ways Around

La scène musicale bruxelloise accueillera un nouveau festival baptisé Ways Around en avril 2022. Initié par une équipe de professionnels du secteur des musiques actuelles, il se déroulera à l’Atelier 210, au centre culturel Le Brass et à l’Atomium, et proposera une programmation éclectique et underground, annoncent mercredi les organisateurs dans un communiqué.

Du post-punk, en passant par l’EBM, l’électro, l’indie-rock ou le shoegaze, toute l’équipe a mis en commun ses styles de prédilection afin de composer l’affiche, explique-t-elle. Au total, 12 groupes originaires de Belgique, d’Angleterre, d’Espagne, de France et des Pays-Bas se produiront du 1er au 3 avril à l’Atelier 210, au Brass et à l’Atomium. Parmi les artistes attendus, figurent The Glücks, Sierra, BDRMM ou encore Mountain Bikes. L’événement devrait accueillir environ 1.200 personnes durant le week-end.