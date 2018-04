Près de 300.000 visiteurs à l'Ancienne Belgique en 2017

L'Ancienne Belgique a accueilli près de 295.000 visiteurs en 2017, dont 275.000 ayant assisté à un spectacle payant, a annoncé mardi la salle de concert bruxelloise.

Pas moins de 481 événements publics ont été organisés à l'AB en 2017. Le taux d'occupation des concerts a atteint l'excellent score de 86%, se réjouit l'institution. Celle-ci continue à miser sur les artistes belges, qui ont représenté plus d'un tiers de la programmation (37%).

La mythique salle bruxelloise rassemble un public très varié, selon une étude du bureau GFK. Les deux groupes les plus représentés sont ainsi les 19-30 ans et les 43-60 ans avec enfants. La répartition est par ailleurs équilibrée entre hommes (52%) et femmes (48%). L'AB a été couronnée en 2017 par un "Sector Life Achievement" à la cérémonie des Music Industry Awards, mais elle ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il faut déjà préparer la salle de concert du futur et réfléchir à la manière d'attirer la génération YouTube, évoque entre autres le directeur général Dirk De Clippeleir.

En 2017, la chaîne AB TV, destinée aux réseaux sociaux, a enregistré 4,7 millions de vues.