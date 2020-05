Pour ses 83 ans, le saxophoniste Archie Shepp s’offre une cure de jeunesse

© Tous droits réservés

Enregistré en août 2019, "Ocean Bridges" est une collaboration entre Raw Poétique (Jason Moore, le neveu de Archie), le Dj Damu The Fudgemunk et le saxophoniste Archie Shepp, trait d’union expérimenté entre le rap et le jazz.

Au commencement, du saxophone alto, Archie Shepp passa au saxophone ténor en entendant John Coltrane avec qui il travaillera plus tard pour les albums "Ascension" ou "New Thing At Newport". En 1960 il enregistre dans la formation de Cecil Taylor pour former ensuite avec Don Cherry et John Tchicai le "New York Contemporary Five" en 1962, dont les prémices remontent à son quartet qu'il partageait avec un des ses mentors, le trompettiste et pianiste Bill Dixon.

Figure importante d’un jazz engagé et précurseur du free jazz, Archie Shepp n’en est pas à sa première expérience avec des artistes venus d'horizons différents, dont le milieu du rap. Il a déjà collaboré avec les rappeurs de Public Enemy ou encore le français Nekfeu en 2016. "Tulips" est le nouveau single extrait de cet album qui est sortit ce 22 mai 2020.