Pour le jazzman Stéphane Mercier, la culture fera partie du passé si le public ne la sauve pas

Pas simple la vie d’artiste en ce moment ! Second confinement pour le milieu culturel, fermeture des salles et des musiciens privés de scènes. Pour le jazzman belge Stéphane Mercier, la situation est plus alarmante que jamais. Et pourtant, la vie continue. Le saxophoniste Stéphane Mercier (fils de Jacques Mercier) vient de sortir en septembre "The Road" un album en compagnie du trompettiste Damon Brown avec qui il forme un Quintet international, lui aussi privé de concerts. Son futur projet, la sortie d’un album réunissant le Big Band de la Jazz Station dont il est le leader et le génie de l’harmonica New-Yorkais Grégoire Maret. Ce dernier a véritablement pris la relève de Toots Thielemans depuis quelques années. On le voit en effet aux côtés des plus grands musiciens (Herbie Hancock, Pat Metheny, Madeleine Peyroux, Stevie Wonder, etc.)

La situation est alarmante C’est au Dinant Jazz Festival de 2017 que la matière a été enregistrée par l’équipe de Musiq3. La qualité de la prestation était telle que le dynamique label Hypnote Records s’est montré intéressé de le sortir sur son catalogue de jazz belge et international. Mais voilà, aujourd’hui, c’est vers le public que le Big Band de la Jazz Station se tourne avec un appel au financement participatif (Crowdfunding). Un moyen de plus en plus utilisé par les artistes pour voir aboutir leurs projets dans un contexte particulièrement difficile. Stéphane Mercier à propos de ce 2ème confinement : "La situation est plus alarmante qu’avant : en plus des annulations, les programmateurs sont en plus frileux sur les reports de dates. Aujourd’hui, il n’est non seulement plus étonnant de se retrouver avec un agenda plus que léger, mais on nous fait bien comprendre que même les concerts programmés seront peut-être annulés. Je pense que plus que jamais, le public doit comprendre que la culture fera partie du passé s’il ne la sauve pas lui-même. Nous pourrions ne vivre que sur des souvenirs d’ici quelques temps. De grâce, soyons vigilants, avons-nous envie d’une société sans culture ?"

Le Crowdfunding au secours des productions

Stéphane Mercier © Tous droits réservés Un levier de plus en plus utilisé par les artistes, le Crowdfunding. Pour ce futur album, le Big Band s’est donc tourné vers la plateforme KissKissBankBank pour financer le défraiement des musiciens, le mixage, le pressage et la distribution, histoire que cette rencontre ne tombe pas dans l’oubli le plus total : "Je ne pense pas que le confinement a changé la donne. Les firmes de disque n’ont plus d’argent depuis qu’internet (il y a eu les iPods suivis du streaming) a plongé l’industrie du disque dans la crise depuis de nombreuses années. Par contre, le confinement pousse les artistes dans la précarité puisque l’entrée d’argent principale était le live, qui nous est interdit aujourd’hui. Cette crise est mondiale". Pour Stéphane Mercier l’avantage du Crowdfunding est qu’un projet a plus de chance de voir le jour, l’inconvénient est que l’artiste affiche une image moins professionnelle et se positionne en demande : "En effet, il est suspect de demander de l’aide si on est professionnel. Le confinement peut aider justement à la compréhension qu’aujourd’hui, on n’a peut-être plus le choix de suivre cette voie si on veut arriver à ses fins. Il est aussi éreintant pour un artiste de courir quotidiennement après l’argent en faisant un travail de promotion qui est un autre métier en soi".

Nous ne demandons pas l’aumône