Pour la première fois, le festival Balkan Trafik ! se déroulera également à Namur

La seizième édition du festival musical Balkan Trafik ! se déroulera à Bruxelles et, pour la première fois, à Namur du 28 avril au 1er mai 2022, ont annoncé lundi ses organisateurs dans un communiqué. Le format du festival sera inédit avec une édition en plein air sur la place De Brouckère et la Grand-Place à Bruxelles ainsi qu’au Delta, espace culturel provincial à Namur.

Si les éditions 2020 et 2021 se sont déroulées en ligne, les organisateurs sont déterminés à retrouver un format "live" pour leur événement . "Balkan Trafik !, ce n’est pas juste un festival de musique. C’est aussi une plateforme de communication à travers les Arts", avance Nicolas Wieërs, producteur et programmateur de l’événement. "Et dans cette optique, le (format) numérique des deux éditions précédentes est bien plus qu’une solution de repli, c’est surtout une magnifique corde en plus à notre arc", poursuit-il. "Pour 2022, nous avons élaboré diverses stratégies pour nous donner le plus de chances possibles d’organiser un festival 'en vrai' avec un public, de l’humanité, des sourires, des échanges d’expériences."

La capitale de la Région wallonne se réjouit également d’accueillir Balkan Trafik ! pour la première fois. "Le Delta vient s’inscrire dans un projet d’envergure internationale tout en tenant compte de notre réalité territoriale, Namur étant la ville wallonne qui compte la communauté albanophone la plus ancienne et la plus étoffée", confie Sophie Gilson, coordinatrice du Delta. "Les équipes du Delta sont donc ravies de vivre au rythme du festival avec notamment Goran Bregovi ?, star des Balkans, et un bal populaire gratuit, petit frère du traditionnel 'Giant Horo' de la Grand-Place de Bruxelles."

Plusieurs grands noms de la scène musicale balkanique comme les Bohemians Betyars, Viorica ? i Ioni ?? de la Clejani et Amparo Sánchez de Amparanoïa sont d’ores et déjà annoncés. En plus du volet festival, Balkan Trafik ! promouvra l’échange culturel à travers diverses activités comme des résidences culturelles, la réalisation d’une nouvelle fresque murale à Bruxelles par des artistes des Balkans et l’organisation d’une exposition de photographies à Bruxelles et Namur.