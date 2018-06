Plusieurs milliers de personnes attendues à Eupen pour la 38e fête tyrolienne

Plusieurs milliers de personnes, amatrices de musique et de folklore tyrolien, sont attendues à Eupen, les 27, 28 et 29 juillet à l'occasion de la 38e édition de la fête tyrolienne.

Comme chaque été depuis 1981, Eupen vibrera aux sons de la musique folklorique tyrolienne à l'occasion de la 38e édition de la fête tyrolienne organisée par l'asbl LOVOS.

Au programme des festivités, une quinzaine de concerts, de la danse traditionnelle et des groupes folkloriques de musiciens tyroliens. "Cette année, et pour la première fois, c'est le pays du Tyrol du sud qui est notre région partenaire", a expliqué le président de l'asbl organisatrice, Patrick Heinen.

La fête débutera le vendredi par une soirée en plein gratuite organisée à la ville Basse et lors de laquelle se produiront un groupe de danse de Garner, l'orchestre de Kiens et le duo Schlernwind. La soirée se poursuivra sur la Werthpltaz avec une soirée "après ski" et la prestation des Blechlos'n, un groupe qui se produit régulièrement lors de l'Oktoberfest.

Alors que différentes animations se tiendront toute la journée du samedi, la soirée sera animée par des artistes comme le duo Vincent et Fernando, Die Ladiner et Nicol Stuffer et enfin Rosanna Rocci. La matinée du dimanche sera, elle aussi, musicale.

Pour les soirées et activités payantes, il est possible d'acheter des pré-ventes jusqu'au jour avant le spectacle.

"Comme à notre habitude, nous redistribuerons les bénéfices récoltés lors de la manifestation à des associations de la Communauté germanophone et de la région partenaire, qui soutiennent des projets à caractère social et notamment ceux qui ont un lien avec le handicap", a ajouté le président de l'asbl. Une centaine de bénévoles participeront à l'organisation de ce week-end solidaire et festif.