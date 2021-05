Playlist : redécouvrez les tubes de Bob Marley à l’occasion des 40 ans de sa disparition

Le 11 mai 1981, le pape du reggae, Bob Marley, disparaissait des suites d’un cancer généralisé à l’âge de 36 ans. 40 ans plus tard, sa musique continue de fédérer les populations du monde entier autour d’un message de tolérance et d’amour universel.

Bob Marley, icône de la musique reggae disparaissait il y a 40 ans déjà. A l’époque, on se demandait si sa musique serait encore écoutée dans 10 ans… La réponse est définitivement oui ! Aujourd’hui, les chansons de Bob Marley & The Wailers n’ont pas pris une ride. Ses paroles militantes et son message d’amour universel continuent d’être propagés de génération en génération. Les touristes prennent toujours la direction de la Jamaïque en quête d’un pèlerinage sur les terres qui y vont grandir le rastafari le plus célèbre du monde. Les trois maisons dans lesquelles le chanteur a habité sont devenues des musées, les studios où ses albums ont été enregistrés affichent fièrement le visage de Bob Marley sur leurs façades…

Ce mardi 11 mai est donc l’occasion parfaite de se replonger dans la discographie de Bob Marley & The Wailers. Vous trouverez ci-dessus, une playlist reprenant les titres incontournables du pape du reggae. La playlist a été composée par Brice Depasse, journaliste musical. On y retrouve les classiques "Could you be loved", "Get up, Stand up", "No woman no cry" et bien d’autres pépites qui ensoleilleront votre journée.

La playlist accompagne la sortie d’un petit livre sur Bob Marley dans la collection L’Article aux éditions Lamiroy. Un texte court dans lequel le journaliste Brice Depasse revient sur l’œuvre, la vie et les croyances du pape du reggae. Un texte court dans lequel le journaliste évoque ses souvenirs de fan de Bob Marley dans les années 70 mais aussi son séjour en Jamaïque au cours duquel il a suivi ses traces, de Nine Miles à Trenchtown. Brice Depasse passe également la discographie de Bob Marley & The Wailers en revue : de son premier album sortit en 1985 "The Wailing Wailers", aux différents albums hommages sortis après son décès en 1981. On y apprend que l’album "Legend", sorti en 1984, reste d’ailleurs un des albums les plus vendus au monde !

Ce mardi 11 mai, branchez-vous sur Classic 21. La radio célébrera tout au long de la journée, avec également un Coach 21 qui analysera en détail la chanson "No Woman No Cry" et un Time Machine spécialement dédié aux nombreuses reprises de l'artiste, dès 15h.