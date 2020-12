Playlist N°5

Crooner, grandes voix et grands musiciens de jazz, ces playlists spéciales Noël vous feront découvrir ou redécouvrir des artistes qui ont chantés, joués des standards ou des compositions liées au mois de décembre et aux fêtes de Noël. Des standards du genre bien sûr, mais pas que… Alors laissez vous aller jusqu’au 27 décembre sur laou sur la plateforme(La N°6, ce lundi 21 décembre).

Les crooners, jazzwomen et jazzmen, vous accompagnent durant vos fêtes de fin d’année. Un Noël Jazzy au son des plus grandes voix et des grands noms du jazz. Avec Emilie Simon, Jo Stafford, Seal, Nils Landgren, Adriana Samargia & Robert Prester, Mel Tormé, Cassandra Wilson, Cyndi Lauper & Frank Sinatra, Bing Crosby & Ella Fitzgerald, Lara Pausini, Tony Bennett & Bill Evans, Jimmy Smith, Irma Thomas, Robbie Williams, George Benson & Al Jarreau, Meredith D’Ambrosio, Philip Catherine.

Seal

"Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow"