Play Misty For Me : Xavier Rogé et le film épure "L'homme au bras d'or" avec Frank Sinatra

Durant tout l’été sur Musiq3, l’émission de Pascale Valerberghe "Sur un air de cinéma" accueille 9 émissions réalisées par l’équipe de Play Misty Prod (Vincent Dascotte et Bastien Paternotte), alliant les classiques du cinéma et le jazz. L’idée étant de dresser le portrait d’un musicien par le biais d’un film.

Xavier Rogé et le film "L'homme au bras d'or" (1955)

Grand cinéphile, Xavier Rogé a vu "L’Homme au bras d’or", son intrigue se fonde sur des inversions qui posent question et font doucement rigoler notre batteur, Jazzman. Nourris des conseils de Stéphane Galland, Fabrizio Cassol, Bruno Castellucci, il forme son premier quartet "Warp", en compagnie de Jacques Pirotton, Bo Van der Werf et Michel Hatzigeorgiou. En 2004 il remplace Stéphane Galland au sein du groupe Aka Moon. En 2009, le trompettiste Ibrahim Maalouf lui propose de rejoindre son Quintet pour une tournée en Europe avec de précieuses rencontres à la clef.

Xavier Rogé et Frankie Machine (dans le film) jouent de la batterie dans des formations jazz. Si ce n’est cet excellent point commun, tous les opposent. Par exemple, l’un existe l’autre pas. Ou alors, Xavier Rogé joue beaucoup plus de batterie qu’il ne se drogue. Alors que Frankie Machine, alias Frank Sinatra dans le film, se drogue beaucoup plus qu’il ne joue. "L’Homme au bras d’or" dans les yeux de Xavier Rogé se fait entendre par sa bouche dans Play Misty For Me.