Play Misty For Me : Steve Houben se plonge dans le docufiction "The Connection"

Play Misty for Me - Rencontre avec Steve Houben, autour de "The Connection" de Shirley Clarke -... Durant tout l'été, Sur un air de cinéma accueille 9 émissions réalisées par Play Misty Prod et alliant les classiques du cinéma et le jazz : l'idée est de dresser le portrait d’un musicien par le biais d’un film grâce à une composition radiophonique qui entremêle les propos de l'invité avec les musiques et répliques du film.