Plaisir coupable : quand Coeur de Pirate reprend K-MARO

C’est le genre de reprise à laquelle on ne s’attendait et qu’on ose à peine avouer qu’on aime… La reprise de "Femme like you" par Coeur de Pirate.

La chanteuse québécoise à la voix douce reprend un tube de K-Maro qui date de 2004 : "Femme Like You". Dans le clip de cette reprise, on y découvre une Coeur de Pirate comme on n’a pas l’habitude de la voir : bob rouge, lunettes de soleil vintage et chemisettes. Avec beaucoup de second degré, la chanteuse danse au milieu de femmes qui se déhanchent… Comme dans les clips de rap.

Sur son compte Instagram, Coeur de Pirate a expliqué les motivations qui l’ont poussée à cette création : "On m’a dit récemment qu’il n’y avait plus que de la place pour le hip-hop ou l’urbain en musique aujourd’hui. J’aime vraiment ça mais ce n’est pas ce que je fais comme musique, donc j’ai fait un clip qui reprend les codes du hip-hop que j’aimais, tout en reprenant une de mes chansons préférées “Femme like u” et ça a donné ça. Merci à @cyrilkamar @e47records de m’avoir laissé faire ce que je voulais, je veux plus jamais remettre de grillz de ma vie mais sinon c’était cool. #backdanslesbacs".

Cette reprise fait partie d’un album dédié aux meilleurs tubes de rap et RNB des années 90 et 80 : "Back dans les bacs !". Il sort mi-octobre et rassemble plusieurs artistes. Trois titres ont déjà été dévoilés pour cet album spécial "Back dans les bacs !": "Femme like U" par Coeur de Pirate, "Je danse le mia" repris par Corine et "Angela" par Mathieu Boogaerts. Madame Monsieur, Shy’m, Alex Beaupain, Lgit, Elodie Frégé, Doriand, Arielle Dombalse, Mareva Galanter et Inna Modja vous réservent encore bien des surprises sur cet album. Les nostalgiques des années 90 vont se prendre un coup de vieux à tous les coups !