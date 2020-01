Pink Floyd, Madonna, Dalida, des dizaines de disques d'or mis aux enchères pour la bonne cause

Des disques d’or, de platine et de diamant de Madonna, Whitney Huston, Mylène Farmer, George Michael, Johnny Hallyday ou Pink Floyd vont être mis en vente demain au profit des animaux en péril.

Max Guazzini, ancien Président du directoire du groupe de radios NRJ France, met en vent plus de 200 disques d’or, de platine ou de diamant au profit des animaux en péril. Des disques que Max Guazzini a accumulés au fur et à mesure de sa carrière : "J’ai longtemps été l’un des dirigeants de NRJ et notamment directeur des programmes. À ce titre, j’ai participé au succès de pas mal d’artistes. Lorsqu’on contribue à cela on reçoit un disque d’or à titre honorifique et j’en ai donc accumulé plus de 220." confie-t-il au Parisien.

Parmi les disques mis en vente, on retrouve quelques très belles pépites internationales : " Kick " de INXS, " A Momentary Lapse of Reason " de Pink Floyd, "The final countdown" de Europe ou encore "The Eminem Show" de Eminem. Mais aussi des classiques de la chanson française de 1980 à aujourd’hui. Vous pourrez par exemple craquer pour "Moi Lolita" d’Alizée, "A ma place" d’Axel Bauer et Zazie, "Alors regarde" de Patrick Bruel, "Le Mia" de IAM, " 666.667 " de Noir Désir et "En apesanteur" de Calogero et bien d’autres pépites. De cette impressionnante collection, Max Guazzini a décidé de ne garder que deux albums : "J’ai quand même gardé un disque de Dalida et un autre du Stade Français que j’ai présidé."

Présenté aux enchères au prix de départ de 150 €, chaque disque est un objet unique, incarnant l’univers de l’artiste qui l’a reçu. Si le prix de base est tout à fait correct, on imagine bien que les enchères vont vite monter pour certaines petites pépites. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la fondation de Brigitte Bardot, pour le plus grand plaisir de l’intéressée :" un geste magnifique et émouvant qui, en étant exemplaire, ouvrira les cœurs endurcis et mettra un peu de soleil dans l’eau froide de notre quotidien" peut-on lire sur le site de la fondation. Les fonds recueillis serviront à financer un nouvel accueil d’urgence pour les animaux maltraités demandant une attention particulière. Une cause qui touche particulièrement l’ancien Président du directoire du groupe de radios NRJ France, confie-t-il au Parisien : "La France est l’un des pays où il y a énormément d’abandons chaque année. Prendre un animal est un acte important, il faut réfléchir avant de la faire. D’abord cela coûte de l’argent. Il faut le soigner, il faut le nourrir. D’autre part, je trouve que les tribunaux ne sont pas assez sévères avec les actes de maltraitance."

Informations pratiques :

La vente aux enchères aura lieu le 23 janvier prochain, à partir de 17 heures à l’Hôtel des Ventes de Drouot (Paris 9e).

La liste complète des disques est à retrouver ici.