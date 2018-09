Pierre Lapointe au Whalll : sublime "Bonjour tristesse" !

L’artiste québécois à donné un concert en trio et en toute intimité ce mercredi soir pour présenter son album "La science du cœur" et voyager dans l’ensemble de son répertoire. Magistral !

Voilà plus de 10 ans, on découvrait les états d’âmes poétiques et torturés de Pierre Lapointe grâce à "La forêt des mal aimés", un deuxième disque flamboyant, sorti en 2006, avec des irrésistibles cordes…sensibles. Si il y avait un qualificatif à donner à son répertoire et à sa personnalité, ce serait bien celui-là !

Sensible à l’amour et à ses innombrables soubresauts, sensible à la reconnaissance du public, évidemment, mais aussi sensible à la pureté et à la beauté sous toute ses formes. Les choix artistiques de cette nouvelle tournée en sont la meilleure illustration.