Pierre de Maere, nouvelle sensation pop belge : "Ce rêve de percer, je l’ai en moi depuis toujours et je ne me l’explique pas"

Il a une gueule d’ange, un sourire d’enfer et un style qui ferait pâlir les mannequins des plus grands défilés haute couture. Il s’appelle Pierre de Maere et du haut de ses 20 ans, il rêve d’amour, de gloire et de beauté.

S’il y a un artiste belge que vous devez tenir à l’œil en ce moment c’est Pierre de Maere ! "Make me famous" est-il écrit dans la bio Insta de ce jeune artiste qui se voyait déjà en haut de l’affiche. La presse française parle de lui avec des termes élogieux: "Nouvelle sensation pop belge" (Têtu) et "le nouveau poulain belge de l’industrie musicale" (Télérama). À l’occasion de la sortie de son titre "Un jour je me marierai avec un ange", c’est à notre tour d’être fiers de vous présenter cette belle pépite !

De ses dires, Pierre de Maere s’est intéressé très tôt à la musique : "Vers l’âge de 10 ans j’ai reçu un iPod Touch sur lequel il y avait l’application "GarageBand". C’est ça qui m’a permis d’appréhender les codes de la musique. C’est en effet un outil via lequel on peut facilement faire des boucles, du montage, enregistrer sa voix etc. J’étais donc encore en primaire quand j’ai écrit mes premières chansons dans une sorte d’anglais approximatif à la sauce yaourt. A l’époque j’étais assez confiant, car j’étais très jeune… Et j’ai publié mes premières chansons sur Youtube ! J’ai reçu le soutien de mes amis et de mes parents. En fait, depuis toujours je cherche à obtenir une réaction par rapport à ce que je crée. Le plaisir que j’éprouvais dans le fait de faire de la musique, déjà à cette époque-là, était de pouvoir la partager et de découvrir les réactions de mon entourage."

Pierre de Maere continue ses petites compositions musicales chez lui, sur d’autres logiciels durant quelques années encore jusqu’à ce qu’il découvre l’image et la photographie vers quinze ans. "A partir de ce moment-là je me désintéresse un peu de la musique pour ne plus faire que de la photo. A 18 ans, je m’inscris d’ailleurs en cours de photographie aux Beaux-Arts à Anvers. C’était malheureusement un échec et pas à la hauteur de mes espérances, je n’y suis resté qu’un an. Puisque le projet photo est passé en second plan, je me suis relancé dans les compositions et j’ai très vite décidé de publier un premier morceau en mars 2020 sur Spotify, Deezer et autres plateformes de streaming." L’artiste ne croyait pas si bien faire, c’est grâce à cette publication du titre "Potins absurdes" que Pierre de Maere se fait repérer par le prestigieux label parisien Cinq7 (Aaron, Philippe Katerine, TERRIER…) avec qui il signe directement pour un EP et un album. Le premier sortira en janvier prochain, on l’attend avec impatience.

En attendant, Pierre de Maere distille des titres : "Regrets" et "Menteur" sont ses deux premières chansons. En les écoutant, on prend du plaisir à découvrir un très beau grain de voix et un phrasé unique. Le jeune chanteur vient de sortir une troisième chanson intitulée : "Un jour je marierai un ange". Celle-ci est librement inspirée de sa propre expérience sentimentale. Le jeune chanteur confie être en quête d’un idéal amoureux impossible : "Je l’ai écrit alors que je tombais une énième fois sous le charme d’un personnage fictif dont nos chemins se croiseraient le temps de quelques épisodes avant de s’oublier pour de bon. Ce jour-là, je me suis fait une réflexion ; mon idéal n’existe qu’au cinéma ou dans les livres. Dans la vraie vie, il n’existe pas ou alors il est très bien déguisé et destiné à me décevoir." Douceur et romantisme sont les ingrédients de base des chansons de Pierre de Maere. Saupoudrez d’un brin d’extravagance, d’un soupçon de nostalgie et d’une bonne dose de couleurs franches et vous obtiendrez un aperçu de l’univers de Pierre de Maere.