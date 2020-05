Petit florilège de cette 10ème "Journée internationale du Jazz" en mode confinement

Concert du soir : Jazz belge - 10e journée internationale du Jazz : les meilleurs moments des... A l'occasion de la 10e journée internationale du Jazz, proclamée par l'Unesco, nous vous proposons une soirée spéciale de jazz belge : Le trompettiste Jean-Paul Estiévenart et le chanteur David Linx, dont les formations respectives auraient dû se produire à la Jazz Station, seront nos invités dès 20h. Laurent Graulus vous fera ensuite revivre les meilleurs moments des éditions belges du "Jazz day" de 2013 à 2019, dont voici le programme détaillé. Jean-Paul ESTIEVENART - Barcelona. Quintette du trompettiste Jean-Paul Estiévenart, avec Nicola Andrioli, piano; Antoine Pierre, batterie; Nicolas Thys, cbasse; Romain Pilon, guitare. Harry JAMES - When w're alone. Harry James, trompette, et son Orchestre. DAVID LINX - "Azadi". David Linx, voix; Gregory Privat, piano; Chris Jennings, contrebasse et Arnaud Dolmen, batterie. George GERSHWIN - "S' Wonderful" et "They can't take that away from me" - Jazz day 2019. Natacha Wuyts, voix; Sabin Todorov, piano; Victor Foulon, contrebasse et Jérôme Baudart, batterie. Diederik WISSELS - "Sound" - Jazz day 2018. Diederik Wissels, piano et claviers; Steve Houben, sax alto et Jan De Haas, batterie. Michel HERR - "Springboard" - Jazz day 2016. Bravo big band. Direction et arrangements : Michel Herr. , Solos de Matthias Vandebranden, sax ténor et Antoine Dawans, lead trompette. Billy TAYLOR - "It's easy to remember" - Jazz day 2019. Pascal Mohy, piano; Quentin Liégeois, guitare et Samuel Gertsmans, contrebasse. Nic THYS - "Look, it's life" - Jazz day 2014. Yves Peeters, batterie (leader), Nic Thys, basse électrique, Frédéric Leroux, guitare; Nicolas Kummert, sax ténor. Michel HATZIGEORGIOU - "Orfeo's bass" - Jazz day 2017. David Linx, voix et Michel Hatzigeorgiou, basse électrique. Nathalie LORIERS - "Jazz at the Olympics" - Jazz day 2014. Nathalie Loriers, piano; Philippe Aerts, contrebasse et Antoine Pierre, batterie. Lionel BEUVENS - "Jessica" - Jazz day 2015. Thomas Mayade, bugle; Sylvain Debaisieux, sax ténor; David Tomaere, piano; Natan Wouters, contrebasse; Thomas Decock, guitare et Jelle Van Giel; batterie. Arrangement : Tom Bourgeois. Igor GEHENOT - "Abysses" - Jazz day 2018. Alex Tassel, bugle; Igor Gehenot, piano; Victor Nyberg , contrebasse et Jelle Van Giel; batterie. Michel HERR - "Song for Lucy" BO du film "Just friends" de M.H.Wainberg - Jazz day 2016. Bravo big band. Direction et arrangements : Michel Herr. , Solo de sax alto : Rob Banken et Thomas Mayade, trompette. Fabrice ALLEMAN - "J-J", extrait de l'album "Obviously" - Jazz day 2013. Fabrice Alleman, sax soprano; Yvan Paduart, piano et claviers, Nic Thys, basse électrique et Lionel Beuvens, batterie. Gardez le swing ! Présentation et programmation : Laurent GRAULUS