Pedro Martins, le jeune guitariste brésilien polyvalent

Les guitares acoustiques sont probablement associées au Brésil presque autant que le café et le football. Quand on pense à la bossa-nova, par exemple, João Gilberto et son style de guitare acoustique viennent immédiatement à l’esprit.

Né en juin 1993, Pedro est un enfant précoce jouant de la guitare à l’oreille dès l’âge de 6 ans. A 8 ans, son professeur de piano le considère comme son meilleur élève. Multi-instrumentiste à 18 ans, il joue des guitares (acoustique et électrique), du piano, de la basse et de la batterie. Ses influences musicales vont du Clube da Esquina (Milton Nascimento, Toninho Horta…) à Hermeto Pascoal, en passant par Chick Corea et les Beatles.

Repéré par Eric Clapton

Aujourd’hui, le guitariste brésilien est l’un des musiciens les plus prometteurs de la nouvelle génération. Depuis 2017, Pedro Martins est en tournée en tant que musicien du Caipi Band du guitariste Kurt Rosenwinkel, invité par le guitariste Eric Clapton à ouvrir sa prochaine tournée européenne. Déjà en septembre 2019, le duo Pedro Martins & Daniel Santiago reçoit une invitation à se produire au prestigieux Clapton’s Crossroads Guitar Festival à Dallas (USA), marquant la première apparition brésilienne à cet événement.