Paul McCartney travaille sur une comédie musicale inspirée de "La vie est belle" de Capra

La Vie est belle de Frank Capra (1946) #MrCinema 34 - 20/07/2019 Retrouvez la bande-annonce du film La Vie est belle ponctuée des secrets de tournage et d'anecdotes sur celui-ci. ■ Abonnez-vous sur Youtube ► https://goo.gl/dck70g ■ Suivez-moi sur Twitter ► https://goo.gl/IMyExb ■ Rejoignez-moi sur Facebook ► https://goo.gl/eWnGLq La vie est belle (It's a Wonderful Life) est un film américain de Frank Capra, sorti en 1946, d'après la nouvelle The Greatest Gift de Philip Van Doren Stern. - Après le décès de son père, George Bailey est contraint de reprendre l'entreprise familiale et d'abandonner ainsi ses grands rêves. Entrant alors en conflit avec Potter, l'homme le plus puissant de la ville, il ne cesse de se battre pour venir en aide aux déshérités. Un Noël, George est au bord du suicide quand l'ange Clarence apparaît, ce dernier lui montrera le bien que le pauvre héros déploie sur les gens qui l'entourent... Fiche technique --------------------- Titre original : It's a Wonderful Life Réalisation : Frank Capra Scénario : Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank Capra et Jo Swerling, d'après la nouvelle The Greatest Gift de Philip Van Doren Stern Producteur : Frank Capra Société de production : RKO Pictures Musique : Dimitri Tiomkin Photographie : Joseph F. Biroc, Joseph Walker et (non crédité) Victor Milner Montage : William Hornbeck Décors : Emile Kuri Costumes : Edward Stevenson Date de sortie : 7 janvier 1947 aux Drapeau des États-Unis États-Unis Distribution --------------- James Stewart (George Bailey), Donna Reed (Mary Hatch), Lionel Barrymore (Henry Potter), Thomas Mitchell (Oncle Billy), Henry Travers (Clarence Oddbody), Ward Bond (Bert), Beulah Bondi (Mrs. Bailey), Frank Faylen (Ernie), H.B. Warner (M. Gower), Gloria Grahame (Violet Bick), Todd Karns (Harry Bailey), Virginia Patton (Ruth Dakin), Samuel S. Hinds (Pa Bailey), Sarah Edwards (Mrs. Hatch), Sheldon Leonard (Nick), Frank Albertson (Sam Wainwright), Mary Treen (Cousine Millie), Charles Lane (L'agent immobilier), Lillian Randolph (Annie), Ray Walker (Joe, Luggage Store Clerk), Argentina Brunetti (Mrs. Maria Martini), William Edmunds (Giuseppe Martini), Jimmy Hawkins (Tommy Bailey), Karolyn Grimes (Zuzu Bailey), Edward Keane (Tom, Loan Customer), Frank Hagney (Potter's Bodyguard), Carol Coombs (Janie Bailey), Georgie Nokes (Little Harry Bailey), Ronnie Ralph (Little Sam Wainwright), Charles Williams (I) (Cousin Eustace), Danny Mummert (Little Marty Hatch), Robert J. Anderson (Acteur), Jean Gale (Acteur), Jeanine Ann Roose (Actrice), Larry Simms (Acteur) Sources Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_vie_est_belle_(film,_1946)