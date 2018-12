Paul McCartney enrôle Emma Stone pour son clip "Who Cares"

L'ancien Beatles a convoqué l'actrice américaine pour les besoins de son dernier clip "Who Cares". Dans celui-ci, on peut apercevoir Paul McCartney et Emma Stone habillés de noir et de blanc. L'actrice présente un visage maquillé, tout comme l'armada de danseurs qui entoure le duo.

Présenté comme une "mini comédie musicale", le clip de "Who Cares" est une vidéo contre le harcèlement chez les jeunes, rapporte Pitchfork.

Elle aurait été réalisée avec les organisations Creative Visions, Artemis Rising Foundation et la Blue Chip Foundation dans le cadre de la campagne contre le harcèlement #WhoCaresIDo.

"Who Cares" est à retrouver sur le dernier album du musicien "Egypt Station".