Pas de confinement pour la musique: Glauque et Lous and The Yakuza sortent de nouveaux morceaux

Plus de concert à l'horizon, mais grâce aux plateformes numériques les nouveautés musicales continuent à sortir. Glauque et Lous and The Yakuza, respectivement lauréat et nominé lors des derniers DMA dans la catégorie Révélation, n'ont pas hésité à nous proposer leur dernière production.

"On vous cache pas que c’est super bizarre de sortir cet ep durant cette période" Entre rap et électro, les namurois de Glauque sortent un premier ep éponyme. Une sorte d'accomplissement après deux années de concerts. Philosophe, sur sa page facebook le groupe écrit "Profitons de ce moment hors du temps pour réfléchir à ce qu’on veut faire de notre vie et en sortir quelque chose de positif." Et dans le contexte actuel, le morceau Vivre prend une résonance toute particulière avec son refrain lancinant "On est tous voués à vivre" Glauque seront les invités de Marie Frankinet dans Là où tout commence sur Pure ce dimanche 29 mars entre 20 heures et minuit.

Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel ?

2 images Lous and The Yakuza © Fiveoh

Sorti le 20 mars, Solo le nouveau single et la nouvelle video de Lous and The Yakuza évoque, entre rage contenue et désenchantement, la solitude du combat personnel pour atteindre son but et son épanouissement. Et pour Lous and The Yakuza, ce combat c'est -entre autres- la lutte contre les stéréotypes dans l'industrie musicale. Femme et noire, la double peine en quelque sorte. Solo, troisième titre en 6 mois - après Dilemme et Tout est Gore -, devait annoncer la sortie du premier album Gore... qu'on découvrira sans doute à la rentrée de septembre. Et qui devrait lui ouvrir la route vers une carrière internationale. Soyons optimistes, Lous and The Yakuza sera en concert le 30 mai au Botanique

Et quelque soit votre style de musique favori, soutenez nos artistes en écoutant et en achetant local, une manière de soutenir la création et l'industrie musicale de notre pays #Playlocal

Solo - Lous and The Yakuza