Participez à l'avenir de PointCulture

Afin de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, l'asbl PointCulture met en place un réseau de comités de concertation locaux. Pour garantir une diversité optimale, ces comités seront composés à part égale de membres emprunteurs, d’usagers pédagogiques, de personnes fréquentant les différentes activités proposées dans les PointCulture, et de partenaires locaux.

Une initiative qui devrait être saluée par les usagers qui avaient très mal pris l'annonce de l'arrêt du prêt, au printemps 2019. Et qui avaient poussé un (petit) soupir de soulagement lorsque la ministre de la Culture en Fédération Wallonie Bruxelles, Bénédicte Linard, avait accordé un sursis d'un an pour la location de CD et de DVD, en novembre 2019.

A quoi serviront les comités de concertation ? En plus d'un regard et d'un avis sur les services offerts par PointCulture, les personnes désireuses de participer aux comités pourront également participer à l'élaboration de thématiques, ou même apporter une contribution rédactionnelle aux publications de l'ex-Médiathèque.

Une quinzaine de personnes sera choisie pour chaque PointCulture, dans le respect de la parité homme/femme. Elles s'engageront pour un mandat d’une année, éventuellement reconductible, et certain.e.s d'entre elles pourront également siéger à l’assemblée générale de PointCulture avec une voix consultative.

Toute personne intéressée devra compléter le formulaire en ligne avant le 31 mai 2020, en indiquant clairement ses motivations.

Rappelons la mission de PointCulture telle qu'elle est définie dans son objet social :

PointCulture a pour but d’offrir au public des moyens privilégiés d’accès à la culture et aux arts dans un esprit non-marchand, en visant la promotion socioculturelle du plus grand nombre, en toute neutralité politique, religieuse et philosophique. Ceci à destination de publics de tous âges et de toutes conditions sociales, via le web aussi bien qu’à travers des lieux physiques. Les différents objectifs poursuivis sont rassemblés sous la mission générique que constitue la médiation culturelle dans une perspective pédagogique, éducative et sociale. Enfin, PointCulture se fait, à l’entremise de partenariats diversifiés, le relais de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles.