Panik sur la ville : Radio Panik fête ses 35 ans

La plus célèbre des radios libres bruxelloise souffle ses trente-cinq bougies le 1er décembre. Pour marquer le coup, l’équipe a prévu quelques festivités.

Créée en 1983 par un collectif de militants anti-racistes et défenseurs des droits de l’homme, Radio Panik s’est dès lors consacrée à la mise en avant de contenus éclectiques, à la musique émergentes et à l’expression des minorités. Sur le 105.4 FM, on entend aussi bien des émissions consacrées à la musique et ses genres, à la culture, aux inégalités, au sexe… Depuis 2008, la radio est considérée comme associative et d’expression à vocation culturelle, en 2011 elle est reconnue comme association d’éducation permanente grâce à sa richesse de contenus.

Fin octobre, Radio Panik avait lancé un marathon radiophonique de 35 heures pour fêter ses trois décennies et demi avec les quelques 250 bénévoles. A cette occasion, ce sont 105 émissions qui se sont enchaînées pour célébrer la diversité et la liberté. Le 1er décembre, la radio continue sur sa lancée festive en proposant une soirée animées par des DJs, des concerts, des projections, des performances, une exposition et bien-sûr une plate-forme radio. Pour le moment, la programmation n’est pas encore dévoilée mais elle devrait être annoncée prochainement sur l’évènement Facebook consacré.