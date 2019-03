Panic! At the Disco partage le clip de "Dancing's Not A Crime"

Ce clip marque le grand retour devant la caméra de la marionnette The Amazing Beebo, qui n'est autre que le double en tissu du chanteur du groupe, Brendon Urie.

Sous la houlette de Brandon Dermer, le clip de "Dancing's Not A Crime" montre une journée de Beebo avant et pendant un concert du groupe de Las Vegas. Cette vidéo comprend des images d'archives de la tournée "Pray For The Wicked".

On assiste à la journée de débauche de la marionnette, invitée par le leader du groupe à assister au concert en loges. Mais l'alter ego du chanteur enchaîne les bières et finit par se faire mettre à la porte par les gardes du corps de Brendon Urie.

La marionnette figurait déjà dans le clip de "Hey Look Ma, I Made It", un des titres du dernier album du groupe, "Pray For the Wicked". C'est le sixième opus studio de Panic! At The Disco, après "Death of a Bachelor" datant de 2016.