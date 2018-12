PAINT + O.S.H. : psyché de façade et esprit rock intérieur

Mardi soir au Botanique, la Rotonde se parait des sonorités psychédéliques groovy d’un revenant d’Allah-Las précédé par un très bon groupe liégeois en guise d’apéritif.

Il est vingt heures trente dans la petite salle arrondie du Botanique quand le groupe liégeois O.S.H. enfile guitares, clavier et batterie pour une messe psychédélique. Créé en 2016 autour de l’ex-Scrap Dealers, Régis Germain, la formation qui se réclame de l’espace, transporte rapidement le public parsemé. Les rythmes lo-fi installent une atmosphère apocalyptique grumeleuse et planante. Les Liégeois déroulent une prestation-éclair de trente minutes impeccable et qui donne clairement envie d’y revenir. Heureusement, O.S.H. a sorti cette année l’EP Love Won’t Find A Way chez Wiener Records.

“Love Won’t Find A Way” (2018)

Wiener Records

Retrouvez l’actualité d’O.S.H. sur Facebook