“Over my shoulder”, le dernier clip hypnotique et bizarre de JUICY

Réalisé par Lia Bertels, le clip propose une plongée dans les eaux troubles, inquiétantes et scintillantes du duo féminin bruxellois. Il est sorti le 13 décembre.

Tout a commencé par un défi entre Julie Rens et Sasha Vovk, les deux chanteuses et musiciennes de JUICY : elles s’étaient mis en tête de reprendre des tubes R’n’B ou hip-hop volontairement stéréotypés. Après avoir écumé les bars de Bruxelles, le duo a acquis une certaine notoriété et a commencé à se produire dans de plus grandes salles, dans des festivals. JUICY est alors passé à la vitesse supérieure en proposant des compositions propres teintées d’humour misandre et en retournant les stéréotypes sexistes. Une proposition artistique qui plaît, puisque JUICY a déjà sorti 2 EP (Cast a spell et Crumbs) et tourne régulièrement en Europe.

Le titre “Over my shoulder” était déjà présent sur l’EP Crumbs mais a été réarrangé par Jean-Marie Rens. Pour réaliser le clip, JUICY a fait appel à la talentueuse jeune réalisatrice Lia Bertels, autrice du superbe court d’animation multi-primé “Nuit Chérie” (Ambiance Production). “Over my shoulder” met en scène Julie Rens et Sasha Vovk, sirènes dorées nageant dans les eaux troubles d’une piscine et son banc de danseurs et danseuses aux chorégraphies hypnotiques.