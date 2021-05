Organisez un mini festival à la maison avec "My Garden Festival"!

"My Garden Festival", le festival qui s’invite chez vous, est de retour pour une deuxième édition !

Ce concept original de festival à la maison a été lancé l’été passé, suite à l’annulation des traditionnels festivals de musique à cause de la pandémie. Début mai, le comité de concertation annonçait les mesures concernant les festivals de cet été 2021 : la jauge de public pour les évènements en extérieur a été fixée à 400 personnes à partir du 9 juin, à 2500 à partir du 1er juillet et à 5000 à partir du 30 juillet. Dour, les Ardentes ou le Brussels Summer festival n’auront donc pas lieu contrairement au Pukkelpop, Tomorrowland et Rock Werchter.

Une alternative à tous ces concerts annulés, c’est d’organiser un mini festival à la maison : dans votre jardin, dans votre salon, dans une salle privée ou dans votre garage. A l’affiche ? Des artistes belges actuels heureux de prendre part à cette initiative originale : Noa Moon, Sharko, Grandgeorge, Delta, Alex Lucas, Jacques Stozem, Wendy Nazare… Mais aussi de belles découvertes comme Charles, Coline et Toitoine, Condore, Ebene et bien d’autres encore ! Vous pouvez aussi agrémenter votre programmation d’un spectacle d’humour et inviter sur la scène de votre jardin des humoristes comme Martin Charlier, Etienne S., Dena, Fabien Le Castel…

"Pour le Garden Festival, pas de nécessité d’avoir un jardin, mais plutôt un jardin secret. Les hôtes y font découvrir à leurs proches des nouveaux talents et des vieux briscards. Joie et relance culturelle. Joie et convivialité à la belge" confie le chanteur Sharko. En plus de passer un bon moment, c’est aussi un moyen de soutenir la culture et les artistes qui ont été privés de revenus pendant de long mois. "Le My Garden Festival nous a permis de nous retrouver plusieurs fois sur scène dans des périodes où tous nos collègues artistes n’avaient plus la possibilité d’y monter. Au vu du contexte incertain dans lequel la culture va devoir essayer de continuer à exister ces prochains mois ou années, il est indispensable de mettre en place des concepts adaptables et résilients comme celui-ci" confie le groupe émergeant Coline et Toitoine.

Côté pratico-pratique, l’équipe du My Garden Festival se charge d’organiser la programmation (maximum 3 artistes + éventuellement un DJ), l’accueil des artistes et l’installation technique professionnelle. Votre festival doit être organisé dans un lieu privé et les invités sont limités à 200 maximum. Les spectateurs présents sont là uniquement sur invitation, les billetteries sont interdites.

Pour découvrir la liste complète des artistes disponibles cet été 2021 c’est par ici et pour découvrir les humoristes, c’est par ici. Pour demande un devis pour organiser un mini festival chez vous, c’est par ici.