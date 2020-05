"Open Waters" du pianiste suédois Jacob Karlzon, éclectisme et contrastes

Sur son dernier projet "Open Waters", dont il signe toutes les compositions, les premières notes émergent lentement et progressivement. La mélodie se construit en crescendo, suivie d'une vague douce, accompagnée en arrière-plan d’une respiration de batterie, avant d’attirer l'auditeur vers les sons de la mer. Une mer qui vous capture d’un coup et vous entraîne au large. Grâce à cet album Karlzon en profite pour créer la bande-son de ses voyages imaginaires.

Ce n’est pas tous les jours qu’un pianiste de jazz cite des groupes de heavy metal (comme Rammstein, KoЯn ou Metallica) parmi ses influences. Jacob Karlzon prouve avec son dernier album "Open Waters" que ces styles de musique ne sont pas incompatibles et qu’ils sont mêmes complémentaires, notamment par l’énergie dégagée par le rock qu’il arrive à canaliser.

Jacob Karlzon : Open Waters (2019) © Peter Hönnemann/WM Germany

Malgré sa formation classique, ce pianiste suédois est toujours resté ouvert aux autres musiques : pop, folk, électro, classique, rock et heavy metal. En fusionnant ses différentes influences, il parvient également à transcender le terme jazz en considérant davantage sa musique comme de la musique instrumentale dans laquelle l'improvisation joue un rôle fondamental.

Le dernier album du nouveau trio de Jacob Karlzon est un bel exemple d'éclectisme et de contrastes que le leader parvient à gérer avec bonheur à tel point que l'homogénéité de cet album est surprenante. Grâce à son jeu percussif et l'inclusion d'éléments électroniques, il fait naître des univers sonores qui sont à la fois étonnants et séduisants.

Jacob Karlzon était l’invité de Patrick Bivort sur Classic 21 dans son émission " Classic 21 Lounge ".